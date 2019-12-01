”¡Sí se pudo!” afirma Bedolla al inaugurar primer segmento del nuevo anillo periférico de Morelia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 19:43:53

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2026.- “¡Sí se pudo!, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en el marco de la inauguración del primer segmento del Segundo Anillo Periférico de Morelia, la primera obra de grandes dimensiones que no está dentro de la ciudad de Morelia, pues rodea la capital michoacana por los municipios de Charo, Álvaro Obregón y Tarímbaro.

En su discurso, el mandatario estatal señaló que las primeras etapas del actual libramiento de Morelia comenzaron a construirse en 1971 y tardó 11 años en concluirse; consta de 26 kilómetros que hoy conocemos como el libramiento y avenida camelinas.

“Michoacán sí puede, Michoacán tiene con qué y por eso Michoacán hoy es mejor”.

Recalcó que entonces la ciudad tenía 300 mil habitantes y un parque vehicular de 74 mil vehículos. Hoy la zona metropolitana de Morelia tiene más de un millón 100 mil habitantes y cerca de 750 mil automotores.

Ramírez Bedolla explicó que este nuevo anillo consta de cinco segmentos, sin embargo, en su administración solo se construyen tres que en conjunto representan 51.5 kilómetros, es decir, más del 65% del total de la vía.