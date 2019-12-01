”El Mansito”, vinculado a grupo delictivo de Jalisco: FGE Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 09:44:53

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2026.- Rafael N., alias “El Mansito”, delincuente abatido en la ciudad de Morelia el pasado sábado, habría estado vinculado a una célula delictiva con origen en el estado de Jalisco, así lo confirmó Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal expuso que el masculino participaba en hechos de extorsión a través de diferentes centros donde operan máquinas tragamonedas en la región de Morelia.

Además de que este ya contaba con dos órdenes de aprehensión, el día sábado se realizaba un operativo para cumplimentar la misma, pero al registrarse las agresiones contra los elementos de la Guardia Civil, fue que se procedió, lo que llevó al abatimiento.

Vega Rodríguez señaló que este sujeto es considerado un líder criminal de nivel intermedio dentro de la estructura criminal del grupo delictivo que opera en Morelia y la zona conurbada. En este sentido, recalcó que ninguno de los carteles opera libremente en el estado, pues las autoridades tienen la encomienda de atender los hechos delictivos, lo cual impide que se puedan apoderar o desarrollar de manera libre.

“Estamos aquí para detenerlos y para combatirlos de manera efectiva, de manera coordinada”, declaró.

Además, dijo, estaría vinculado al homicidio de una pareja localizada en las inmediaciones de la presa de Cointzio; este hecho ya se investiga, dijo.