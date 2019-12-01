Explosión de pirotecnia deja al menos 13 heridos en Ixtapaluca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 08:00:46

Ixtapaluca, Estado de México, a 29 de septiembre 2026.- Al menos 13 personas resultaron heridas luego de que se registrara una explosión de pirotecnia durante los festejos del santo patrono de San Jerónimo Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

De acuerdo con la información oficial, el incidente sucedió sobre la avenida Independencia, zona donde se concentraron cientos de personas para la celebración religiosa.

Según Protección Civil estatal (PCE), entre los lesionados se encuentran cinco menores de edad, los cuales presentan quemaduras de primero y segundo grados y fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Mientras tanto, los adultos, —siete mujeres y tres hombres— recibieron atención en el Hospital Pedro López.

Tras la explosión personal de bomberos y de la Policía Municipal se movilizó al lugar para controlar la situación y prevenir mayores riesgos.

Por su parte, el gobierno de Ixtapaluca informó que la situación quedó controlada por completo, sin riesgo secundario para la población aledaña ni afectaciones mayores en la zona.