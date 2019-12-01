Privan de la vida a Gerardo Sandoval, excandidato a alcalde de Tlaltenango, Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 22:33:14

Santa María de la Paz, Zacatecas, a 28 de septiembre de 2026.- Gerardo Sandoval Carrillo, quien contendió por la presidencia municipal de Tlaltenango, Zacatecas, en las elecciones de 2021, fue asesinado luego de ser localizado con heridas de bala en un rancho ubicado en el municipio de Santa María de la Paz.

El abogado y ganadero, de 47 años, había salido la tarde del domingo de Tlaltenango con dirección a su rancho La Codorniz, pero al no regresar a su domicilio, familiares acudieron a buscarlo durante la mañana del lunes.

Sandoval Carrillo fue encontrado gravemente herido por impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, falleció al llegar.

El homicidio fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, quien informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya realiza las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes fueron los responsables.

Sandoval Carrillo participó en el proceso electoral de 2021 como candidato de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, además de mantener actividades profesionales como abogado y ganadero.

Días antes de su asesinato, el excandidato había expresado en redes sociales una postura crítica respecto a la designación de Verónica Díaz Robles como coordinadora para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el posible móvil del ataque. La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso.