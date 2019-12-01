Explosivo lanzado desde dron deja una mujer muerta y un hombre herido en Apatzingán, Michoacan; en tierra, otra mina estalló

* La agresión habría ocurrido durante la madrugada en El Mirador; horas después se reportó la detonación de una mina en la misma zona. La Fiscalía deberá determinar las circunstancias y características de los artefactos

Apatzingan, Mich., a 28 de septiembre de 2026.— La violencia mediante artefactos explosivos volvió a golpear la zona rural de Apatzingán. Durante la madrugada de este lunes, un explosivo presuntamente lanzado desde un dron habría alcanzado a una pareja que se desplazaba en motocicleta por la zona de El Mirador, con saldo de una mujer fallecida y un hombre lesionado, de acuerdo con información difundida por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA).

El organismo reportó que la agresión ocurrió alrededor de las 2:00 horas y señaló que posteriormente, cerca de las 5:00 de la mañana, se registró la explosión de una mina en la misma zona, en este segundo caso sin que hasta el momento se reportaran víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el ataque, las víctimas fueron identificadas como Ángel Gabriel O., de 34 años, y Ana María A., de 31, quienes circulaban en una motocicleta por el crucero de Las Cahuingas cuando se produjo la explosión. La onda expansiva habría provocado que ambos terminaran fuera del vehículo y con lesiones de consideración, por lo que paramédicos acudieron para trasladarlos a un hospital.

Los primeros informes médicos señalaban que Ángel Gabriel ingresó inconsciente y presentaba lesiones en el brazo derecho, mientras Ana María sufrió fracturas en el brazo y pie derechos. Posteriormente, OSHRA informó que la mujer perdió la vida y que el hombre permanecía hospitalizado.

El episodio, sin embargo, ocurre en una región donde el empleo criminal de explosivos no constituye un fenómeno nuevo. En julio de 2025 ya se habían documentado ataques con drones explosivos contra habitantes de El Mirador, algunos de los cuales provocaron desplazamiento de familias. En enero de 2025, fuerzas estatales y federales localizaron precisamente en El Mirador una camioneta con 60 artefactos explosivos preparados para ser lanzados desde drones, además de municiones y equipo táctico

La zona de Las Cahuingas también arrastra antecedentes recientes. El pasado 23 de mayo, dos jornaleros murieron después de la explosión de un presunto artefacto improvisado mientras realizaban trabajos agrícolas en una parcela de esa comunidad. Las víctimas fallecieron antes de conseguir llegar a un hospital. Las autoridades abrieron entonces una investigación para esclarecer la procedencia del explosivo.

La utilización de minas también ha alcanzado directamente a trabajadores del campo. En julio se documentó el caso de un jornalero limonero de 38 años que perdió el pie derecho después de activar accidentalmente un explosivo artesanal en el camino rural que comunica El Mirador con El Guayabo; minutos antes, otra persona había resultado lesionada por otro artefacto en la misma zona.

El ataque reportado este lunes se produce además en un momento especialmente delicado para Apatzingán, después de varios episodios violentos registrados durante septiembre. Apenas el viernes pasado, dos hombres fueron asesinados dentro de una tienda de abarrotes de la colonia Mirador del Valle, mientras que otra pareja resultó herida en un ataque armado ocurrido en un bar del centro de la ciudad.

La Fiscalía de Michoacán tendrá ahora la responsabilidad de esclarecer el episodio de esta madrugada y determinar si efectivamente se trató de un artefacto lanzado desde una aeronave no tripulada, como indican los reportes iniciales. También deberá establecer si existe relación entre ese ataque y la posterior explosión de la presunta mina.

Lo ocurrido vuelve a colocar bajo atención una de las expresiones más graves de la violencia que enfrenta la región de Apatzingán: artefactos explosivos que ya no solamente aparecen en enfrentamientos entre grupos armados, sino en caminos, parcelas y rutas utilizadas cotidianamente por la población rural.