Anunció Fiscalía detención de ladrón de autos con transferencias fantasmas, lo que gracias a iniciativa de Memo Valencia ya se tipifica como delito 

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2026.- Gracias a la iniciativa impulsada en 2022 por el dirigente estatal del PRI, hoy diputado local, Memo Valencia, que permitió tipificar como robo equiparado el apoderamiento de vehículos mediante transferencias bancarias falsas, fue posible concretar una detención por este delito, tal como lo informó el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho, Israel Vega Rodríguez.

El funcionario detalló que se logró la detención de Octavio Jesús “N”, presunto responsable del delito de robo de vehículo de motor terrestre equiparado, bajo la modalidad de simulación de pago por medios electrónicos, por lo cual lanzó un llamado a la ciudadanía a no confiar únicamente en comprobantes o capturas de pantalla y verificar directamente en su cuenta bancaria que el dinero haya sido depositado.

La propuesta aprobada por el Congreso del Estado reformó el artículo 209 del Código Penal para el Estado de Michoacán para sancionar a quienes se apoderen de vehículos y de su documentación mediante el uso de herramientas tecnológicas u otros mecanismos con los que simulen el pago de una compraventa, delito que anteriormente era considerado únicamente como fraude y no contemplaba las mismas sanciones punitivas.

Con esta modificación, las víctimas de este modus operandi cuentan con mayores herramientas legales para denunciar el robo de sus vehículos, mientras que las autoridades pueden aplicar sanciones más severas contra quienes cometen este delito.

Memo Valencia destacó que este resultado demuestra la importancia de impulsar iniciativas legislativas que respondan a las necesidades de la ciudadanía y que permitan combatir delitos que afectan directamente el patrimonio de las familias michoacanas.

Recordó que, antes de esta reforma, quienes se apoderaban de vehículos mediante falsas transferencias bancarias podían ser denunciados por fraude, una clasificación que no contemplaba las mismas sanciones que el robo equiparado. Esta situación dificultaba que las víctimas obtuvieran justicia y que los responsables enfrentaran castigos más severos.

Cabe mencionar que esta propuesta surgió ante las constantes denuncias de personas que eran engañadas al intentar vender sus vehículos a través de redes sociales y plataformas digitales, por parte de delincuentes que simulaban realizar transferencias bancarias para llevarse las unidades sin entregar realmente el dinero.

Con este resultado, el PRI Michoacán refrenda la importancia de impulsar propuestas legislativas que se traduzcan en acciones concretas en favor de las víctimas, al tiempo que demuestra que las iniciativas surgidas de las necesidades sociales pueden contribuir a fortalecer la procuración de justicia en la entidad.