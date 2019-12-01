Balean a cuatro personas en Uruapan, Michoacán; hay tres fallecidos y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 20:35:43

Uruapan, Michoacán, a 28 de septiembre de 2026.- Un saldo de tres personas muertas y un herido fue el que dejó el tanque a balazos del que fueron objeto estos individuos, hechos registrados en la colonia Elías Pérez Ávalos de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Laurel y Campesinos, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de conformar la muerte de tres individuos.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres personas, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.