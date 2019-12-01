De los negocios con el círculo de AMLO a la vida de lujo en Suiza: Prensa mexicana descubre mansión, cambio de rostro y nueva vida de Amílcar Olán

* El empresario tabasqueño relacionado públicamente con los hijos de Andrés Manuel López Obrador reapareció en Lugano, Suiza, en medio de investigaciones periodísticas sobre sus negocios, contratos públicos, operaciones de combustible y una investigación fiscal que involucra a una de sus empresas. El episodio vuelve a poner bajo los reflectores a uno de los personajes empresariales más incómodos para la llamada Cuarta Transformación

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026.- Jorge Amílcar Olán Aparicio volvió este lunes al centro de la polémica luego de ser localizado en Lugano, Suiza, por un equipo de TV Azteca encabezado por el periodista Irving Pineda. El empresario evitó responder a los cuestionamientos sobre sus negocios y el encuentro terminó en una confrontación, episodio que rápidamente reactivó el debate sobre uno de los personajes empresariales más vinculados públicamente con el entorno de los hijos de López Obrador.

Olán es conocido por su relación personal con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, vínculo reconocido públicamente por el propio expresidente en 2024. Su nombre adquirió notoriedad cuando investigaciones periodísticas difundieron grabaciones en las que hablaba de negocios relacionados con el balasto utilizado en proyectos ferroviarios. A partir de entonces comenzaron a documentarse también operaciones de empresas relacionadas con su entorno en sectores como medicamentos, infraestructura y combustibles.

Uno de los casos más relevantes es Romedic, empresa que, de acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo contratos por más de 490 millones de pesos entre 2020 y 2022 con recursos del desaparecido Insabi. Posteriormente apareció Portacelis Gas and Oil, compañía que recibió autorización para importar diésel desde Estados Unidos y que quedó bajo investigación después de que autoridades fiscales detectaran una importante discrepancia entre los volúmenes declarados y los registros de importación.

De acuerdo con investigaciones periodísticas basadas en documentación fiscal, Portacelis habría declarado alrededor de 6.6 millones de litros de diésel, mientras los registros utilizados por el SAT apuntaban a cerca de 90 millones de litros importados entre febrero y junio de 2025. La autoridad fiscal solicitó investigar una presunta defraudación estimada en 834 millones de pesos.

A la historia se suman nuevas sociedades creadas en Texas, propiedades inmobiliarias en México y recientes investigaciones periodísticas sobre presuntos contactos con personas identificadas como integrantes del CJNG.

El dato que vuelve particularmente explosiva su aparición en Suiza es que ocurre mientras la FGR sostiene que no existe una orden de aprehensión contra Olán ni contra Andy López Beltrán. Por ello, su presencia en Europa no puede presentarse jurídicamente como una fuga de la justicia. Al ser cuestionada este lunes, Claudia Sheinbaum señaló que, si existen pruebas de posibles delitos, corresponde a la Fiscalía investigarlos.

Así, el caso vuelve a colocar a la 4T frente a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegan realmente las relaciones personales y empresariales de Amílcar Olán y existe algún delito detrás de los negocios que desarrolló durante los últimos años? Sus críticos ven en el expediente un posible ejemplo de cómo las cercanías con el poder pueden abrir puertas; sus defensores pueden señalar que hasta ahora no existe una condena ni una orden de captura.

Entre esas dos narrativas está lo que falta por determinar: contratos, operaciones fiscales, sociedades, transferencias y responsabilidades jurídicas. Lo cierto es que el empresario que pasó de contratos relativamente modestos a participar en negocios de cientos de millones vuelve a ser noticia, esta vez desde Suiza, y con un expediente que lejos de cerrarse acaba de recuperar el reflector nacional.