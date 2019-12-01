"Saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular": Claudia Sheinbaum a sus adversarios por revocación de mandato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 08:56:19
Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó que la oposición tenga temor a estar en desventaja si se empalma la revocación de mandato con las elecciones intermedias del 2027.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo acusó que sus adversarios políticos siempre mencionan que su Gobierno cada vez tiene menos apoyo popular, por lo que no entiende porque se sienten afectados si ella aparece en la boleta en el ejercicio de revocación de mandato.

“A ver, ¿por qué la oposición dice que va a estar en desventaja?, ¿no dicen que ya cada vez hay menos apoyo popular a la presidenta?”, cuestionó.

“Entonces, ¿por qué va a haber desventaja? Pues es que en el fondo saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular”, sentenció.

