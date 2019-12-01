Roberto Velasco se reúne con embajador de Estados Unidos en México para revisar agenda bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 17:39:08

Ciudad de México, 11 de abril de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo esta semana una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dialogar sobre distintos temas de la agenda compartida entre ambos países.

De acuerdo con la dependencia federal, durante el encuentro ambas partes reiteraron el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación y la colaboración bilateral, sustentadas en los principios que guían la relación entre México y Estados Unidos.

Asimismo, señalaron que estos esfuerzos buscan impulsar acciones conjuntas que contribuyan a generar bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera.

La reunión se llevó a cabo como parte del diálogo permanente entre ambos gobiernos para dar seguimiento a los temas prioritarios de la relación bilateral.