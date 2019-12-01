Roberto Velasco destaca protección a mexicanos en el extranjero y cooperación con Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 17:34:50

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó ante el Senado que los consulados mexicanos atendieron más de 152 mil casos de apoyo a connacionales en el extranjero, como parte de las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de política exterior.

Durante su comparecencia, el funcionario señaló que proteger a los mexicanos que viven fuera del país es una de las principales prioridades de la Cancillería.

Al hablar sobre los mexicanos que resultaron lesionados o fallecieron durante operativos migratorios o mientras estaban bajo custodia, explicó que se enviaron 16 notas diplomáticas al gobierno de Estados Unidos y se presentaron 20 denuncias para que las autoridades investiguen los casos.

También destacó que más de un millón y medio de personas recibieron apoyo a través de las Ventanillas de Salud y que el sorteo “México con M de Migrante” reunió 115 millones de pesos para brindar asesoría legal y protección a los connacionales.

Sobre la relación con Estados Unidos, Velasco Álvarez aseguró que México mantiene el diálogo y la cooperación, pero sin renunciar a su soberanía.

Como parte de los resultados en seguridad, indicó que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos bajaron 67%, mientras que los encuentros irregulares en la frontera norte disminuyeron 97% en comparación con el nivel más alto registrado en 2023.

Agregó que México ha detenido a cinco de los diez fugitivos más buscados por el FBI y ha sacado de circulación más de 35 mil armas de fuego, la mayoría provenientes de Estados Unidos.

En el tema económico, el canciller explicó que México trabaja en la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos. Además, señaló que las embajadas mexicanas ayudaron a concretar inversiones por más de mil 500 millones de dólares y realizaron 700 actividades para promover los negocios y la economía del país.

En cuanto a la relación con otras naciones, mencionó los acuerdos alcanzados con la Unión Europea y los encuentros con representantes de Corea del Sur, Singapur, Japón y China, también resaltó la apertura de un nuevo consulado mexicano en Chongqing, China.

Velasco Álvarez también habló sobre el restablecimiento de las relaciones con Perú y el envío de ayuda a Colombia y Venezuela tras los sismos. Asimismo, destacó las propuestas de México ante la Organización de las Naciones Unidas para impulsar el diálogo y buscar soluciones pacíficas a los conflictos.

Por último, anunció que la próxima convocatoria para ingresar al Servicio Exterior Mexicano incluirá, por primera vez, lenguas indígenas, con la intención de mejorar la atención a las comunidades mexicanas en el extranjero.

El funcionario afirmó que México mantendrá una política exterior enfocada en defender sus intereses y colaborar con otros países, sin poner en riesgo su independencia para tomar decisiones.