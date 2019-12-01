Rinden homenaje a Carlos Manzo con un mural frente a las instalaciones de la FGE de Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 20:55:09

Mexicali, Baja California, a 17 de noviembre de 2025.- El colectivo Boquilla Negra, realizó un mural de mosaico como un homenaje a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde Uruapan que falleció durante un ataque armado el pasado 1 de noviembre, el cual fue colocado frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en el municipio de Mexicali.

A través de sus redes sociales, el colectivo compartió algunas imágenes del trabajo que realizaron acompañadas de un mensaje.

“Quedó colocado el mural en mosaico en homenaje a Carlos Manzo, alguien que ya no está pero que tuvo el carácter de defender a su comunidad cuando pocos se atreven. Esta pieza recuerda la falta que hacen personas con esa convicción y valentía en la vida pública”.

Además indicaron que el mosaico representa la fuerza del expresidente municipal, quien se enfrentó al crimen organizado y la inseguridad de la región.

“El mosaico captura justo eso: la fuerza de alguien que no se dobló y que enfrentó lo que muchos prefieren ignorar. Es un homenaje hecho con respeto”.