Revela Sheinbaum temas de conversación con Trump y Carney durante final del Mundial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 11:18:48

Ciudad de México, a 20 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que sostuvo una pequeña conversación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la celebración de la final de la justa mundialista en East Rutherford, Nueva Jersey.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana informó que abordaron el tema comercial entre los tres países, en el marco del inicio de la segunda ronda de negociaciones para la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Después con el presidente Trump y el primer ministro Carney realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para comentar el tema comercial”, afirmó.

Asimismo, reiteró que no tenía pensado asistir al partido, ya que la única invitación que había recibido fue la del organismo regidor del futbol; sin embargo, días antes del encuentro, el líder republicano la llamó para invitarla.

“Me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir?’. Le respondí: ‘Bueno, si usted me invita, presidente Trump’. Me dijo: ‘Sí, sí, estás invitada. Vas a estar sentada ahí junto a nosotros’”, narró la gobernante.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que una vez en el Estadio MetLife, aprovechó para platicar con miembros del gabinete de Trump.

“Tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump. Los de Comercio, el embajador Jamieson Greer y el secretario Howard Lutnick; igual con el secretario de Estado, Marco Rubio. Fueron momentitos, en realidad”, comentó la presidenta Sheinbaum.