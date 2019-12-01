Reúne el Día Internacional de la Mujer a más de 120 mil participantes en la CDMX

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2026.- La movilización por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México reunió a más de 120 mil participantes y concluyó sin incidentes graves, de acuerdo con el reporte oficial presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La jornada se desarrolló en distintas calles de la capital como parte de las actividades para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres.

La mandataria capitalina destacó que la mayoría de las asistentes se manifestó de forma pacífica durante el recorrido. Únicamente, al finalizar la protesta se registraron actos vandálicos contra uno de los edificios del Gobierno capitalino por parte de un pequeño grupo integrado principalmente por hombres.

A través de redes sociales, Brugada señaló que estas personas intentaron derribar la puerta del inmueble utilizando las vallas de seguridad, pero fueron retiradas por las propias manifestantes que participaban en la movilización.

La jefa de Gobierno aseveró que la capital del país volvió a demostrar que es un espacio donde se respetan las libertades de expresión y de protesta. Asimismo, reconoció el trabajo de las mujeres policías que acompañaron la marcha y resguardaron la seguridad de las asistentes, al señalar que cuando las mujeres alzan la voz y sus derechos se garantizan, la sociedad avanza hacia una mayor justicia.