Restauración forestal recupera 898 hectáreas en Tepelmeme, Oaxaca: Semarnat

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 22:14:28

Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que los trabajos de restauración forestal en el municipio de Tepelmeme, Oaxaca, han permitido recuperar 898 hectáreas mediante acciones de reforestación realizadas en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y las comunidades de la región.

La dependencia detalló que, además, se llevaron a cabo obras de conservación de suelo y captación de agua en 144 hectáreas, lo que ha contribuido a recuperar la cobertura vegetal, mejorar la retención de humedad y favorecer el desarrollo de especies adaptadas a las condiciones del ecosistema.

Semarnat destacó que estas acciones forman parte del trabajo que también impulsa la Alianza de Restauradores Chocho-Mixteca, organización comunitaria que ha logrado restaurar más de 25 mil hectáreas en la región.

La dependencia señaló que la restauración de los ecosistemas busca devolver al suelo su capacidad para sostener vida y fortalecer las condiciones ambientales en beneficio de las comunidades y de la biodiversidad.