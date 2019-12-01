Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca cumple 18 años como Patrimonio Mundial

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- Michoacán conmemora el 18 aniversario de la inscripción de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca como Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento otorgado el 10 de julio de 2008 que distingue a uno de los ecosistemas más importantes del planeta y refrenda el compromiso con su conservación.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó que este reconocimiento internacional fortalece el posicionamiento del estado como un destino de naturaleza de talla mundial. Recordó que la reserva comprende más de 56 mil hectáreas en Michoacán y el Estado de México, e incluye municipios michoacanos como Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Áporo.

Añadió que los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Senguio son el refugio de millones de mariposas Monarca que, año con año, recorren cerca de 5 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno en los bosques de oyamel del “alma de México”, donde permanecen de noviembre a marzo.

El secretario resaltó que este fenómeno migratorio, considerado uno de los más extraordinarios del mundo, atrae cada temporada a miles de visitantes nacionales e internacionales, quienes encuentran en Michoacán una experiencia única que combina naturaleza, conservación y el trabajo de las comunidades que resguardan este patrimonio.

El Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, mantiene acciones firmes para preservar este patrimonio natural. Entre ellas destaca la aportación de un millón de dólares al Fondo Monarca, una estrategia de incentivos económicos destinada a la protección de los bosques y al pago por servicios ambientales en la Reserva de la Biosfera.