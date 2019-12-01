 Rescatistas independientes convocan a feria de adopción este domingo en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:23:46

Morelia, Michoacán, a 07 de febrero de 2026.- El colectivo D.A.R.A.M.O.R. de Rescatistas Independientes de Michoacán llevará a cabo una nueva feria de adopción este domingo 8 de febrero, con el objetivo de brindar una familia a decenas de michis y lomitos que actualmente se encuentran bajo resguardo temporal.

La cita para la feria de adopción será en la explanada del Parque 150, en un horario de 11:30 a 15:30 horas, donde se congregarán integrantes del colectivo con perros y gatos listos para integrarse a un hogar.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, subrayó la relevancia de que las familias opten por la adopción responsable antes que la compra de animales, al tiempo que explicó que esta edición de la feria tiene una particularidad relevante, en caso de concretarse adopciones, será posible albergar a más perros y gatos que están siendo atendidos tras el rescate realizado en el inmueble ubicado en Galeana 444, en el Centro Histórico de Morelia.

Expuso que un número considerable de los lomitos y michis disponibles en adopción lleva tiempo esperando una familia definitiva, lo que les permita arraigarse en un espacio estable y dejar atrás la permanencia en hogares temporales.

“Las familias pueden aprovechar la oportunidad de acudir y conocer a estos increíbles ejemplares que han dejado de ser víctimas de crueldad o maltrato animal”, manifestó.

Durante la feria, los peludos serán presentados desparasitados, vacunados y esterilizados, además de bañados y preparados para su integración responsable a un nuevo hogar.