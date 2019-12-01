Rescatan a 8 mineros que quedaron atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila

Rescatan a 8 mineros que quedaron atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 09:13:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sabinas, Coahuila, a 9 de septiembre de 2025.- Después de quedar atrapados en una mina de arrastre en el Ejido El Mezquite, en el municipio de Sabinas, Coahuila, fueron rescatados 8 mineros sanos y salvos.

De acuerdo a la información el incidente se registró tras una falla mecánica en el sistema de arrastre, por lo que inmediatamente comenzaron las labores de reparación, para que pudieran salir los trabajadores.

La Secretaría de gobierno del Estado, dio a conocer que a las 23:00 horas del lunes, los mineros lograron ser rescatados, y tras recibir atención médica en el lugar, confirmaron que se encontraban en buenas condiciones, y después fueron llevados a la clínica del IMSS de San Juan de Sabinas.

Según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), todo el tiempo se estuvieron comunicando con los trabajadores, además de que informaron que los trabajadores se encuentran fuera de peligro y ya se encuentran con sus familiares.

“Derivado del incidente, ocurrido a las 15:00 hrs. en la mina operada por la empresa Drumak SA. de CV. en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde 8 mineros vieron impedida su salida, se informa que las personas trabajadoras se encuentran fuera de peligro y con sus familiares”, se lee en un comunicado de la STPS. 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
García Harfuch asegura que "no habrá impunidad" en caso de huachicol fiscal
Reportan desaparición de excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz
Colapsa la México-Puebla por volcadura de pipa de gas
Conductor pierde la vida tras ataque armado en la colonia Emiliano Zapata, en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Aumenta a 10 el número de víctimas mortales por impacto de tren con autobús de pasajeros en el Edomex
Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas
Localizan sin vida a universitario reportado desaparecido en Uruapan, Michoacán 
Comentarios