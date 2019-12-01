Reportan saldo blanco tras sismo de 7.4 en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 09:19:40

Ciudad de México, a 18 de julio 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Chiapas dejó un saldo blanco.

En ese sentido, a través de un comunicado oficial, la dependencia federal indicó que su titular, Laura Velázquez, sostuvo una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez para evaluar los daños del terremoto.

Tras el encuentro, se dio a conocer que el movimiento telúrico no dejó personas muertas ni daños en instalaciones públicas y privadas que puedan poner en riesgo a la población.

Sin embargo, Protección Civil Estatal reportó que hay al menos dos personas lesionadas, un migrante de origen haitiano que se arrojó desde un edificio en Tapachula, así como una identificada como Ayu sufrió una fractura en el brazo derecho, así como lesiones en rostro, rodillas y cadera.

Cabe mencionar que desde el sismo mayor, se han registrado al menos 90 réplicas en la entidad, la más fuerte de magnitud 5.1.