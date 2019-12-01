Encuentran cuerpo sin vida en lote baldío de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 07:21:17

Celaya, Guanajuato, a 18 de julio 2026.- En un baldío de la colonia Lagos, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida.

Fue en bordo San José esquina Texcoco donde se concentraron elementos policiacos y paramédicos, quienes encontraron a un masculino entre arbustos con heridas de bala.

Sin embargo, todo quedó en el intento por parte de los socorristas ya que no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada y agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía del Estado recopilaron la información para iniciar la carpeta de investigación.

Una vez que se concluyó las diligencias pertinentes en la escena el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán los efectos de ley.