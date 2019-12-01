En ataques distintos ultiman a dos personas en Cortazar, Guanajuato

En ataques distintos ultiman a dos personas en Cortazar, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 08:20:19
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Cortazar, Guanajuato, a 18 de julio 2026.- Luego que sujetos armados dispararon de manera simultánea en dos puntos de la cabecera municipal el saldo preliminar es de dos personas sin vida.

Uno de ellos ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Francisco Villa, en el camino a Vista Hermosa, donde fue localizada una persona sin vida, cerca del Centro Estatal Gerontológico y Panteón Municipal. 

En un sitio distinto, a un kilómetro de distancia, dentro de un vehículo en color blanco se encontraba otro masculino con heridas de bala. 

En ambos puntos fue procesada la escena por personal de la fiscalía de la región, bajo resguardo del Ejército Mexicano. 

El procesamiento arrojará la mecánica de los hechos, identidad y número de las víctimas ya que se presume de una tercera persona fallecida.

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