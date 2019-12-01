Renuevan hospital en Campeche y anuncian digitalización médica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 18:59:22

Ciudad del Carmen, Campeche, 18 de octubre de 2026.- El sistema de salud pública en el sureste mexicano recibe un impulso significativo con la reciente entrega de las obras de rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche.

Durante la ceremonia oficial encabezada este 18 de octubre por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se demostró que esta renovación no solo amplía la infraestructura física del recinto, sino que marca el inicio de una nueva estrategia tecnológica gubernamental para optimizar el abasto de insumos a nivel nacional.

El proyecto de modernización representa una reestructuración profunda para la atención clínica en la región. Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS Bienestar, detalló que el complejo hospitalario incrementó su capacidad operativa al pasar de 62 a 94 camas. Las áreas críticas de Terapia Intensiva, Urgencias y Pediatría lograron duplicar su tamaño, destacando además la construcción de la primera zona exclusiva para urgencias pediátricas.

El equipamiento también fue modernizado mediante la instalación de un tomógrafo digital de 128 cortes —catalogado como el más avanzado de la entidad— y la apertura de consultas en especialidades complejas como neurología, neuropediatría, cardiología y nefrología.

Más allá de la obra civil y el rediseño de la farmacia para brindar acceso a pie de calle, la mandataria federal anunció un ambicioso proyecto de logística hospitalaria. Sheinbaum adelantó la conformación de un equipo especial integrado por jóvenes egresados de universidades públicas, cuya misión será diseñar un sistema de almacenes médicos completamente automatizado.

El objetivo central es que la distribución de fármacos y material quirúrgico adquiera la misma eficiencia y rapidez que las grandes plataformas de comercio electrónico, erradicando el rezago en el suministro a los hospitales.

La entrega del inmueble forma parte de una gira nacional de diagnóstico institucional que ya contempló evaluaciones directas con personal médico en Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo y Yucatán.

En su intervención, la gobernadora Layda Sansores San Román celebró la culminación de los trabajos, señalando que el rescate del edificio salda una deuda histórica con la población carmelita tras el prolongado abandono de administraciones pasadas.

Con estas acciones, la Jefa del Ejecutivo reafirmó que la actual visión de gobierno prioriza el contacto directo en los territorios para garantizar el bienestar de la ciudadanía.