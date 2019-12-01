Renovará México aranceles a 220 productos de Acero, anuncia Marcelo Ebrard

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 18:26:17

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México renovará aranceles temporales a 220 productos de acero durante la 78 Asamblea Anual de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

“Los aranceles se van a renovar definitivamente. O sea, el decreto de prórroga se va a hacer. Eso ya nos (la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) ordenó que lo hagamos”, indicó el funcionario.

Asimismo, detalló que los aranceles que se renovarán son los que fueron impuestos en abril de 2024 y serán de entre 10 a 35 por ciento.

Además dijo que la mandataria mexicana le ha solicitado que se mantenga la supervisión de importaciones temporales bajo el programa de IMMEX, con la finalidad de quitar productos que usan el beneficio, pero que lo hacen solamente para no pagar aranceles.