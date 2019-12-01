Regresa la caravana Coca-Cola a Morelia después de 20 años; culminará en Catedral con espectáculo navideño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 11:04:24
Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- Después de 20 años de ausencia, la tradicional Caravana Coca-Cola regresará a las calles de la capital michoacana esta temporada navideña, como parte del programa municipal “Morelia brilla en Navidad”.

El desfile se realizará el próximo 6 de diciembre, iniciando en la XXI Zona Militar en punto de las 19:00 horas.

El recorrido incluirá las avenidas Acueducto y Madero, para finalizar en el primer cuadro de la ciudad, frente a la Catedral de Morelia, donde se llevará a cabo un encendido especial de luces navideñas.

La caravana tendrá una duración aproximada de tres horas y, de acuerdo con representantes de Coca-Cola FEMSA, “será la más bonita”.

El anuncio se realizó durante la presentación oficial del programa navideño del Ayuntamiento, que también contempla la instalación de una pista de hielo gratuita en el Centro Histórico.

