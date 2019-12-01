Refuerzan operativo de emergencia en el sur de Veracruz por lluvias intensas

Veracruz, Veraruz, a 19 de octubre de 2026.- Las lluvias provocadas por el frente frío número 2 mantienen en alerta al sur de Veracruz y otras entidades del sureste del país, ante el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos. Frente a este panorama, autoridades federales y estatales reforzaron las labores de prevención y auxilio, mientras se mantienen activos los planes DN-III-E y Marina para proteger a la población.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, encabezó una sesión del Puesto de Comando junto con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el propósito de coordinar la respuesta ante las condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y noroeste de Chiapas. También se pronostican precipitaciones muy fuertes en el norte de Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en el suroeste de Campeche y en zonas del sureste y suroeste de Guerrero.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones, encharcamientos y deslaves, además de reducir la visibilidad en caminos y carreteras. A estas condiciones se suma el evento de Norte, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de entre dos y cuatro metros en las costas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia permanente sobre las cuencas de la región, con especial atención en los ríos Grijalva, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, así como en el comportamiento de los ríos Agua Dulce y la infraestructura de la presa La Cangrejera.

En cuanto a los servicios e infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que las incidencias registradas ya fueron atendidas, mientras que la Comisión Federal de Electricidad continúa trabajando en los reportes recibidos.

Como parte de las medidas de atención, se habilitaron refugios temporales para brindar alojamiento seguro, alimentación y asistencia integral a las familias que lo necesiten. Además, se determinó suspender las clases este lunes 19 de octubre en todos los niveles educativos de 29 municipios del sur de Veracruz, entre ellos Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Catemaco, Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, Jáltipan, Lerdo de Tejada e Ixhuatlán del Sureste.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil y tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y otras afectaciones derivadas de las lluvias.