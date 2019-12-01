Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 13:40:11

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) fortalece las acciones de verificación e inspección en huertos de origen, tránsito y empaques de Michoacán, con el propósito de garantizar la calidad fitosanitaria del fruto y certificar que se mantiene libre de barrenadores del hueso y de las ramas.

En apego al Acuerdo por el que se establecen los requisitos y medidas fitosanitarias para la movilización nacional de fruta fresca de aguacate con fines de exportación —publicado el 1 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)— y a la Circular número 97 del 9 de noviembre de 2026, por instrucción de la secretaria Columba Jazmín López Gutiérrez, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) robusteció los mecanismos de trazabilidad y certificación del fruto:

● Todos los cargamentos se inspeccionan antes de salir para constatar su óptima condición fitosanitaria y se colocan flejes de seguridad. La documentación acredita que los frutos provienen de huertos certificados bajo programas de manejo integrado y libres de barrenadores.

● Personal especializado de las Unidades de Inspección indica en los documentos de movilización la ruta obligatoria de cada embarque, para que pasen por algún Punto de Verificación e Inspección Federal (PVIF) o Punto de Verificación e Inspección Interna (PVI) autorizado por el Senasica.

● En los PVIF y PVI, el personal oficial, estatal o de organismos auxiliares revisa la documentación, corrobora la integridad del fleje y realiza muestreos técnicos para confirmar la sanidad del fruto; si el cargamento cumple, autoriza que continúe hacia su destino.

● En las empacadoras el personal autorizado verifica el comprobante de paso por los PVIF o PVI; en caso de no contar con esta acreditación, el cargamento se retorna a su origen para asegurar el estricto cumplimiento normativo.

● Se realizan visitas técnicas aleatorias a empacadoras, centros de acopio e instalaciones vinculadas para acompañar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes.

● Además de los cinco PVI autorizados por el Senasica para el aguacate, se fortalece la operación del PVI de Zinapécuaro para agilizar y certificar el ingreso de cargamentos procedentes de Jalisco, Nayarit, Colima, Estado de México, Morelos y Puebla hacia Michoacán.

● El Senasica implementa operativos de inspección móvil en rutas estratégicas para garantizar la continuidad y seguridad de la movilización.

Como resultado de una reunión de trabajo entre el Senasica, el Gobierno del Estado de Michoacán y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se acordó destinar mayores recursos y contratar personal técnico adicional para agilizar y fortalecer estas labores de inspección.

Garantizar el estricto cumplimiento de las normas fitosanitarias y los estándares internacionales mantiene a México como líder mundial en producción y exportación de aguacate. En casi 30 años de envíos a Estados Unidos, no se ha registrado ninguna plaga cuarentenaria en frontera o destino; un historial que respalda la confiabilidad de las y los productores mexicanos.

Con estas acciones, AGRICULTURA refrenda su compromiso con el campo mexicano para proteger el estatus fitosanitario de las zonas productoras, resguardar el patrimonio de las y los agricultores y asegurar el dinamismo del comercio nacional e internacional del aguacate.