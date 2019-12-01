Recuperan los cuerpos de las 13 personas fallecidas durante el descarrilamiento del Tren Transístmico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 19:05:49

Oaxaca, Oaxaca, a 29 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Marina dio a conocer que ya fueron localizados los cuerpos de las 13 personas que perdieron la vida tras el descarrilamiento del Tren Transístmico ocurrido en Oaxaca. Además, informó que 36 personas lesionadas permanecen hospitalizadas, donde reciben atención médica especializada.

Durante un enlace en la conferencia matutina presidencial, el titular de la dependencia, Raymundo Morales, precisó que en un primer momento se habían recuperado 12 de los 13 cuerpos, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate en la zona del siniestro.

Posteriormente, a través de un comunicado, la Semar indicó que la Secretaría de Gobernación habilitó la línea telefónica 55 22 30 21 06 con el fin de brindar información y apoyo a los familiares de las víctimas y personas afectadas por el accidente.

“La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas y de quienes lamentablemente perdieron la vida, reiterando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos”, expresó la SEMAR.