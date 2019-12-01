Récord Guinness en Ecatepec; más de mil toneladas de basura fueron recolectadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:52:07

Ecatepec, Estado de México, a 8 de septiembre de 2025.- El día de hoy, el gobierno municipal de Ecatepec informó que, el día de hoy se llevó a cabo una jornada en la cual se recogieron más de mil toneladas de basura, rompiendo el Récord Guinness del mayor número de personas recogiendo basura de manera simultánea.

Al menos 148 mil 525 participantes fueron los que recolectaron más de mil toneladas de basura.

El director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, dio a conocer, que todo lo que se recolectó en camiones y camionetas, fue llevado al vertedero de Chiconautla, lo que sumó más de mil toneladas de residuos.

Se informó que desde enero hasta el día de hoy, al menos 61 mil toneladas han sido recolectadas en las jornadas de limpieza en esta demarcación, ayudando así a la limpieza de calles para mitigar las inundaciones.