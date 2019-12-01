Reconocen a mujeres en Querétaro con entrega de premios en el Marco del Día Internacional de la Mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 12:54:22

Querétaro, Querétaro, 8 de marzo del 2026.- Con el firme propósito de visibilizar el trabajo, la perseverancia y la valentía del sector femenino, Santiago Nieto Castillo encabezó este 8 de marzo la entrega de los "Premios SN, Hermila Galindo" en Querétaro.

Este evento, enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reunió a queretanas de los 18 municipios del estado para reconocer tanto a las pioneras que han abierto espacios en la vida pública, como a las mujeres que trabajan incansablemente todos los días desde el anonimato y las calles.

Nieto Castillo advirtió sobre las injusticias y tratos diferenciados que aún persisten en el país y en el estado, subrayando la urgencia de erradicar la discriminación económica.

“Si seguimos a este ritmo, en 125 años estaremos acabando con la brecha salarial y eso es inadmisible”.

Destacó que es indispensable crear políticas públicas para afianzar la igualdad sustantiva, misma que hoy ha sido elevada a rango constitucional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro, nombrado en honor a la histórica escritora y sufragista Hermila Galindo, sirvió para recordar las arduas batallas que se han librado para garantizar la participación de las mujeres en la política, desde el derecho al voto hasta la tipificación de la violencia política de género y la lucha contra el fraude electoral como el caso de las Juanitas.

“Existe la imperante necesidad de integrar a más mujeres en espacios de toma de decisión, enfatizando que una democracia sin mujeres no es más que media democracia” y “una economía sin mujeres no es más que media economía”.

Invitó a impulsar el talento de las mujeres en todos los rubros: desde la ciencia, la tecnología y el arte, hasta el emprendimiento, exigiendo un acceso a la justicia que no solo sea formal, sino material.

“Necesitamos el talento de todas ustedes para que nuestro país pueda florecer como se lo merece y poder restituir milenios de discriminación, milenios de desigualdad”.

Reafirmó su compromiso de seguir caminando junto a las mujeres para generar condiciones de mayor seguridad y oportunidades para las próximas generaciones.