Recomienda la SSPC evitar caer en fraudes y comprar boletos de avión por canales seguros

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2026.- Ante el incremento de la demanda de viajes por la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026, autoridades federales alertaron sobre el riesgo de fraudes en la compra de boletos de avión, por lo que hicieron un llamado a la población a extremar precauciones y optar por canales seguros al momento de adquirir vuelos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, advirtió que este tipo de delitos suele aumentar durante eventos de gran magnitud. La alta demanda, la urgencia por asegurar traslados y la presión por no perder la oportunidad de asistir, generan condiciones que son aprovechadas por ciberdelincuentes.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, es común que durante estos periodos circulen ofertas engañosas en redes sociales y sitios web, donde supuestas agencias promocionan vuelos a precios fuera de lo habitual, paquetes “todo incluido” con descuentos excesivos o promociones de tiempo limitado que buscan presionar a los usuarios para realizar pagos sin verificar la autenticidad.

Ante este panorama, la SSPC emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en fraudes. Entre ellas, destaca la importancia de comprar boletos únicamente en páginas oficiales de aerolíneas o mediante agencias certificadas, así como verificar las reservaciones a través del código PNR o número de boleto electrónico en los portales oficiales.

También se exhorta a desconfiar de tarifas demasiado bajas, comprobar que los sitios web cuenten con protocolos de seguridad, evitar acceder a enlaces sospechosos y utilizar métodos de pago que ofrezcan protección al consumidor. Asimismo, se recomienda investigar la reputación de las agencias antes de realizar cualquier transacción.

Las autoridades señalaron que no se deben compartir boletos en plataformas digitales, ya que la información contenida, como códigos QR o números de reserva, puede ser utilizada para modificar o cancelar vuelos sin autorización.

Finalmente, la dependencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier página o perfil sospechoso y mantenerse informada a través de herramientas oficiales como la Ciberguía. Con estas acciones, el Gobierno de México busca fortalecer la prevención de ciberdelitos y proteger a los usuarios durante uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.