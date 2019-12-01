Recibe Claudia Sheinbaum a BlackRock y GIP en Palacio Nacional; conversaron sobre próximas inversiones para México

Recibe Claudia Sheinbaum a BlackRock y GIP en Palacio Nacional; conversaron sobre próximas inversiones para México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 22:48:51
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Ciudad de México, a 7 de abril de 2026.- El Gobierno de México abrió la puerta a nuevas oportunidades de inversión tras un encuentro de alto nivel encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum con representantes de importantes fondos internacionales, con el objetivo de fortalecer la llegada de capital extranjero al país.

La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde participaron Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners.

Al encuentro también asistieron el secretario de Hacienda, Édgar Amador, así como la asesora empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez Sierra, quienes formaron parte de las conversaciones centradas en posibles proyectos de inversión en territorio nacional.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó: “Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país”.

Hasta el momento no se han detallado los sectores específicos ni los plazos en los que podrían concretarse estos proyectos.

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