Rechaza Sheinbaum que crisis de desaparecidos sea crimen de lesa humanidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 14:19:26

Ciudad de México, a 7 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo negó que la crisis de desaparecidos en el país se pueda considerar un crimen de lesa humanidad, como se señaló en el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dijo que el crimen de lesa humanidad es “otra cosa” definida por Naciones Unidas y que no se adapta a la situación de la República Mexicana, donde hay más de 130 mil desaparecidos según cifras oficiales.

“Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada”, sostuvo.

Hace días, el CED expresó la posibilidad de que las desapariciones en México puedan constituir un crimen de lesa humanidad por su envergadura, consideración que rechazó la jefa del Ejecutivo federal, al asegurar que este tipo penal requiere “ataques sistemáticos contra la población civil” por parte del Estado.

“El Gobierno de México está haciendo un esfuerzo para erradicar este delito y para encontrar a las personas desaparecidas junto con sus familias”, insistió la gobernante.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum reiteró su posición crítica hacia el informe elaborado por la CED porque “no tomó en cuenta” las observaciones presentadas por el Ejecutivo mexicano.

“No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito”, subrayó.