Reaparece Julio César Chávez Jr. tras salir de prisión; lo captan boxeando

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:45:41

Ciudad de México, 26 de agosto del 2025.- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. reapareció en redes sociales luego de la decisión de un juez para llevar su proceso en libertad, tras ser acusado de tener presuntos nexos con el crimen organizado.

Fue en la cuenta de Instagram Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada donde el hijo de la leyenda Julio César Chávez apareció entrenado, “listo” para regresar a su carrera como pugilista.

“Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”, se escribió en la cuenta del gimnasio, donde se observa al púgil golpeando un costal.

Cabe destacar que Julio César Chávez Jr. será llevado a juicio en Hermosillo, Sonora, acusado de los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, aunque dicho proceso lo podrá llevar en libertad.