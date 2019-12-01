Realizará Oficina Móvil más de 17 mil trámites en cinco días     

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 11:30:36

Ciudad de México, a 19 de octubre 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Antonio Martínez Dagnino, desplegará el Programa Oficina Móvil en 46 municipios, con la finalidad de llevar trámites y servicios a las comunidades de 21 estados.

Del 19 al 23 de octubre, los módulos itinerantes tienen previsto atender a 8 mil 150 personas y realizar 17 mil 077 trámites. Las ubicaciones y horarios de cada módulo pueden consultarse en el Portal del SAT.

Sin previa cita, las personas pueden realizar la inscripción al RFC, generar y renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de recibir orientación. Los horarios de servicio son de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración entre el SAT y gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, además de promover la nueva cultura contributiva.

Baja California. Del 19 al 23 de octubre, la Oficina Móvil operará en el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, ubicado en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

Jalisco. Al municipio de Tequila llegará el módulo itinerante para dar atención a la población, del 19 al 23 de octubre, en calle Lerdo de Tejada núm. 25, Col. Tequila Centro.

Morelos. Los días 19 y 20 de octubre, la unidad móvil estará en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Campus Chamilpa Norte, que se ubica en calle Universidad núm. 1001, Col. Chamilpa, Ciudad de Cuernavaca.

Del 21 al 23 de octubre, estará en el municipio de Zacatepec, donde dará servicio en calle Emiliano Zapata núm. 23, Col. Centro.

Nayarit. La unidad móvil del SAT estará el 19 de octubre en el Instituto Nayarita de la Juventud, que se ubica en calle Jiquilpan núm. 137, Col. Lázaro Cárdenas, municipio de Tepic.

Puebla. Del 19 al 21 de octubre, el módulo de atención estará en el municipio de Chignautla y se instalará en calle Presidencia Municipal s/n, Col. Chignautla.

El municipio de Cuetzalan del Progreso recibirá una Oficina Móvil del SAT, la cual atenderá a la población del 19 al 22 de octubre, en calle Miguel Alvarado s/n, Col. Centro.

Tamaulipas. Del 19 al 23 de octubre, el municipio de Río Bravo será sede la unidad móvil del SAT, la cual dará servicio en calle Plaza Hidalgo núm. 2, Col. Ciudad Río Bravo Centro.

Veracruz. Al municipio de Jamapa llegará el módulo itinerante del SAT, el cual estará en esta localidad del 19 al 23 de octubre, en Callejón Tenoya s/n, Col. Jamapa.

Chiapas. El 21 de octubre, la unidad móvil llegará al Centro Universitario Interamericano del Pacífico, que se encuentra en calle Francisco Villa núm. 6, Col. Santa Cecilia, municipio de Tapachula.

Tabasco. La Universidad Tecnológica de Tabasco recibirá un módulo itinerante del SAT los días 21 y 22 de octubre. Podrá ser localizado en Carretera VHSA Teapa Km 14, Col. Parrilla II, municipio de Centro.

Durango. El 23 de octubre, la unidad móvil estará en el municipio de Peñón Blanco y estará instalada en calle Alberto M. Alvarado núm. 100, Col. Peñón Blanco Centro.

Michoacán. La Oficina Móvil participará el 23 de octubre en la Feria del Bienestar que se realiza en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Ixtlán. Estará instalada en calle Hidalgo núm. 70, Col. Centro.

Oficinas con horario diferido

Baja California. A la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California llegará la unidad móvil del SAT, la cual brindará servicio del 19 al 23 de octubre en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Estará ubicada en Calzada Universidad núm. 14418, Col. Parque Industrial Internacional, Ciudad de Tijuana.

Los días 22 y 23 de octubre, estará en la Universidad de Tijuana CUT Campus Oriente, que se ubica en Boulevard Bernardo O’Higgins núm. 5951, Col. Río Tijuana 3ra. Etapa, Ciudad de Tijuana. El servicio será de 9:00 a 15:00 horas y no se brindará generación de e.firma.

Baja California Sur. Los días 19 y 20 de octubre, el módulo itinerante estará en el Los Cabos, donde atenderá a la población en la Delegación Municipal la Ribera, que se encuentra en calle Santa María la Ribera 0, Col. la Ribera. El horario de servicio será de 9:00 a 15:00 horas.

El 21 de octubre, estará en la Delegación Municipal de Santiago, en Los Cabos. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle 24 de Febrero núm. 0, Col. Centro. Los días 22 y 23 de octubre, estará de 9:00 a 15:00 horas, en la Delegación Municipal Miraflores, ubicada en Boulevard Mijares, entre calle Zaragoza y Manuel Doblado núm. 1413, Col. Miraflores.

Chiapas. En el municipio de Montecristo de Guerrero será instalada una Oficina Móvil para atender a la comunidad, del 19 al 23 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas. Estará ubicada en calle Primera Norte Oriente, s/n, Col. Montecristo de Guerrero.

Ciudad de México. Del 19 al 23 de octubre, el módulo itinerante atenderá a las y los habitantes de la Alcaldía Coyoacán, en calle Jardín Centenario núm. 16, primer piso, Col. Coyoacán, de 9:00 a 16:00 horas.

Jalisco. Los días 19 y 20 de octubre, en el municipio de Guachinango estará la unidad móvil del SAT, que dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en calle Vicente Guerrero núm. 11, Col. Guachinango.

También los días 19 y 20 de octubre, habrá un módulo itinerante en el municipio de Tuxcacuesco, en calle Hidalgo núm. 9, Col. Tuxcacuesco. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas.

En tanto, el 23 de octubre, participará en InnovaFest 2026–Guadalajara. Dará servicio a los participantes de 9:00 a 20:00 horas, en Av. Mariano Otero núm. 1499, Col. Verde Valle, Ciudad de Guadalajara.

Michoacán. Como parte del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030, el SAT llevará al municipio Chinicuila un módulo de atención, los días 19 y 20 de octubre. Estará ubicado en calle Pino Suárez núm. 4, Col. Centro, donde dará servicio de 9:00 a 15:00 horas.

En el marco de las Ferias del Bienestar que se realizan dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Oficina Móvil brindará servicio el 20 de octubre en el municipio de Ziracuaretiro, de 9:00 a 15:00 horas. Estará instalada en calle Urbano Bueno núm. 25, Col. Centro.

El mismo día estará en el municipio de Cotija de 9:00 a 15:00 horas. Podrá ser localizada en calle Portal Guerrero núm. 23, Col. Centro. El 22 de octubre, llegará al municipio de Peribán, donde dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en Privada Blanco núm. 20, Col. Centro.

San Luis Potosí. Al municipio de Charcas llegará una Oficina Móvil, la cual dará servicio del 19 al 23 de octubre, de 8:30 a 17:00 horas. Estará ubicada en calle Jardín Hidalgo s/n, Col. Charcas Centro.

Tamaulipas. Del 19 al 23 de octubre, estará en el municipio de Soto la Marina y brindará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Benito Juárez núm. 6, Col. Soto la Marina Centro. El 21 de octubre, la unidad móvil dará atención de 9:00 a 15:00 horas, en la Oficina Fiscal de Altamira, ubicada en calle Quintero s/n, Col. Altamira Centro, municipio de Altamira.

Veracruz. El módulo itinerante apoyará las actividades de CANACO SERVYTUR Acayucan y de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Acayucan, durante la semana del 19 al 23 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas. Este punto de atención puede ser localizado en Prolongación Porfirio Díaz núm. 1121, Col. José María Morelos.

El 20 de octubre estará en la 6° Feria de Empleo CANACO Córdoba "Creando una Nueva Cultura Laboral", donde atenderá a los participantes de 9:00 a 14:00 horas, en Auditorio CANACO SERVYTUR Córdoba - Calle 5, entre Av. 3 y 5, Col. Córdoba Centro. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

Aguascalientes. Los días 20 y 21 de octubre, la unidad móvil estará en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, que se encuentran en Av. Gómez Marín s/n, Col. La Estación, en la Ciudad de Aguascalientes. El servicio será de 9:00 a 15:00 horas.

Nayarit. Del 20 al 22 de octubre, el módulo itinerante brindará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Hotel Escuela Gran Nayar, que se encuentra en Boulevard Nuevo Nayarit núm. 65, Col. Nuevo Nayarit, municipio Bahía de Banderas.

Sinaloa. El SAT participará con una Oficina Móvil en la Feria del Financiamiento, que se realizará el 20 de octubre en el municipio de Culiacán, de 10:00 a 16:00 horas. Estará ubicada en calle Rotarismo núm. 1009, Col. Tres Ríos. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

El 22 de octubre estará en la Feria del Financiamiento en el municipio de Mazatlán, de 9:00 a 15:00 horas, en Av. del Delfín núm. 6303, Col. Marina Mazatlán. El mismo día, un módulo itinerante llegará al municipio de Eldorado, para dar atención de 9:00 a 16:00 horas, en calle Mariano Escobedo s/n, Col. Eldorado Centro.

Sonora. Los días 20 y 21 de octubre, el módulo de atención del SAT estará en un horario de 10:00 a 19:00 horas, en el Instituto Tecnológico de Nogales, que se encuentra en Av. Instituto Tecnológico núm. 911, Col. Granja, municipio de Nogales.

El 21 de octubre estará en el municipio de Cumpas, donde atenderá a la comunidad de 9:00 a 18:00 horas, en calle Álvaro Obregón, s/n, Col. Cumpas Centro. El mismo día, llegará a las instalaciones del Registro Civil del municipio de Etchojoa, que se ubican en calle Rafaela Rodríguez núm. 14, Col. Centro. Dará servicio de 9:00 a 14:00 horas.

El SAT participará el 22 de octubre, en la Feria de Paz 57 en el municipio de Cajeme y estará instalada, de 10:00 a 12:00 horas, en la Escuela Primaria "General Felipe Ángeles", que se ubica en calle José María Morelos y Pavón, núm. 67, Col. Tesopobampo. No se brindará generación de e.firma.

Guanajuato. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Dolores Hidalgo recibirá el próximo 21 de octubre a la Oficina Móvil del SAT, la cual brindará servicio de 9:30 a 16:30 horas, en Av. de los Héroes núm. 77, Col. San Cristóbal.

Guerrero. La Oficina Móvil del SAT participará el próximo 21 de octubre, en la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables Iguala 2026. Dará servicio de 8:30 a 15:00 horas, en la Explanada de la Plaza Cívica de las Tres Garantías s/n, Col. Iguala de La Independencia Centro. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

Chihuahua. Los días 22 y 23 de octubre, el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Cuauhtémoc recibirá al módulo de atención del SAT, el cual dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en Av. Adolfo López Mateos núm. 1868, Col. Progreso, Ciudad Cuauhtémoc.

El 22 de octubre, estará de 9:00 a 13:00 horas, en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, que se encuentra en Av. Universidad Tecnológica núm. 3051, Col. Lote Bravo, Ciudad Juárez.

Durango. El 22 de octubre, el módulo itinerante llegará al municipio de Súchil para atener a la población en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en calle Independencia núm. 100, Col. Súchil Centro.

Oaxaca. Como parte de las actividades de las Campañas de Formalización, el SAT instalará el 22 de octubre, un módulo de atención en el municipio de Ocotlán de Morelos, a fin de dar atención de 9:00 a 16:00 horas, en calle Benito Juárez s/n, Col. Ocotlán de Morelos Centro.

Puebla. El 22 de octubre, la Oficina Móvil participará en la Feria de Paz que se realizará en el municipio de Tehuacán, de 8:00 a 15:00 horas. Estará en calle Ramón Caballero núm. 1411, Col. San Rafael. No se brindará generación de e.firma.