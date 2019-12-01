Realizan muestreos en playas y arrecifes de Veracruz para evaluar el entorno marino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 23:00:32

Xalapa, Veracruz, 11 de abril de 2026.- Autoridades ambientales y marítimas realizaron muestreos de sedimentos en playas y arrecifes del estado de Veracruz, como parte de acciones para evaluar las condiciones del entorno marino.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las labores se llevaron a cabo en las playas de Veracruz, Salinas, Antón Lizardo, El Jiote, Alvarado, Santana y Chachalacas, así como en los arrecifes Santiaguillo, Cabezo, Polo y En Medio.

Con estas acciones, se han muestreado ocho arrecifes, con tomas tanto en zonas someras como profundas, con el objetivo de evaluar la presencia de hidrocarburos y metales.

La Semarnat indicó que los trabajos se realizaron en conjunto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y que las muestras serán analizadas por el INECC.