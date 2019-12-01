Realiza Sheinbaum su primer gira de trabajo del 2026 en Tlaxcala e Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 18:29:58
Ciudad de México, a 4 de enero de 2025.- Durante su primer fin de semana de actividades oficiales de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo una gira de supervisión de proyectos estratégicos en Tlaxcala e Hidalgo.

El sábado 3 de enero visitó el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, donde ya participan empresas tanto nacionales como extranjeras. Más tarde, en Teolocholco, sostuvo un encuentro con jóvenes en las nuevas instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Para el domingo 4 de enero, en Hidalgo, la mandataria fue recibida por habitantes que manifestaron su respaldo con consignas de apoyo. Posteriormente encabezó la revisión de los trabajos de modernización de la refinería de Tula, los cuales permiten a Petróleos Mexicanos fortalecer su capacidad de refinación.

Asimismo, constató el avance del Bachillerato Tecnológico de Tizayuca, obra que se encuentra prácticamente concluida con un progreso del 98 por ciento.

Noventa Grados
