Ejecutan a motociclista en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 07:15:42
Zamora, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre que viajaba en una moto en calles de la colonia El Porvenir, fue asesinado a balazos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Matamoros, de la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, guardias Civil y nacional aseo como Defensa,  quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuos el cu  presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que un adulto mayor resultó herido al parecer por una bala perdida.

