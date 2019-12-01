Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 07:13:40

Zamora, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Por causas desconocidas un hombre fue ultimado a balazos en la Tenencia de Ario de Rayon, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 18:30 horas de este jueves en los números de emergencias reportaron una persona atacada a balazos en el Puente del Fraccionamiento Riberas del Duero.

De inmediato a la entrada del citado Asentamiento Humano se movilizaron elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y del Ejército Mexicano quienes confirmaron el reporte, por lo que acordonaron y pidieron una ambulancia.

Socorritas de Rescate llegaron y revisaron al masculino, pero este carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en el rostro.

Al momento el occiso esta sin identificar, solo se indicó vestía playera y tenis negros, así como una bermuda.

La Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales llegaron y procesaron la escena del crimen donde encontraron casquillos percutidos calibre 9mm.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y sea identificado en las próximas horas.