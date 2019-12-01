Niño pierde la vida al dispararse accidentalmente con una escopeta de su abuelo en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 19 de febrero de 2026.- Un niño de 10 años perdió la vida en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, tras sufrir una herida de gravedad provocada por el disparo accidental de una escopeta de su abuelo que manipuló.

El menor, identificado como Gregorio Tadeo, falleció la tarde del jueves luego de que sus familiares tomaran la difícil decisión de retirarle el soporte de respiración asistida que lo mantenía con vida. Desde el lunes anterior permanecía hospitalizado, después de recibir un impacto de bala en la zona frontal mientras manipulaba sin intención un arma propiedad de su abuelo.

De acuerdo con las indagatorias, el niño ingresó a una habitación del familiar donde se encontraban varias armas de fuego. Al tomar una escopeta, ésta se accionó de manera accidental, causándole la lesión que finalmente le costó la vida.

El fallecimiento del menor generó profunda consternación en Ciudad Victoria, donde vecinos y conocidos expresaron su solidaridad con la familia durante los días críticos. Gregorio formaba parte de una liga infantil de béisbol de la localidad, donde era apreciado por su entusiasmo y compañerismo entre jugadores y entrenadores.