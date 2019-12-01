Realiza Sheinbaum intensa gira de trabajo en el Estado de México, CDMX y Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 18:39:47
Ciudad de México, a 18 de enero de 2026.- Del viernes 16 a este domingo 18 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo una intensa gira de trabajo que incluyó actividades en el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato.

En territorio mexiquense, desde Ecatepec, encabezó su conferencia matutina, sostuvo un diálogo con representantes del sector empresarial y realizó la entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina”. Más tarde, en Tlalnepantla, se reunió con personas beneficiarias de las Pensiones para el Bienestar.

Durante su visita a la Ciudad de México, inauguró el Hospital General “Ignacio Zaragoza” del IMSS, el cual fue modernizado y ahora ofrece atención en 35 especialidades, además de contar con tecnología médica de última generación.

Finalmente, en San Miguel de Allende, Guanajuato, entregó el acta de creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, como parte del Plan de Justicia dirigido a los pueblos Chichimeca y Otomí del noreste del estado y del semidesierto de Querétaro.

Noventa Grados
