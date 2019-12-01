Realiza el Gobierno Federal acciones para atender la presencia de hidrocarburos en playas del Golfo de México

Xalapa, Veracruz, a 13 de marzo de 2026.- Autoridades federales y estatales mantienen un operativo conjunto para atender la presencia de hidrocarburos detectada en diversas playas del Golfo de México, principalmente en zonas de Veracruz y Tabasco. La estrategia se desarrolla mediante un Centro de Comando Unificado instalado en Veracruz, donde participan dependencias como la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos y organismos ambientales federales, junto con autoridades locales y representantes de la comunidad portuaria y pesquera.

De acuerdo con los reportes oficiales, las manchas de hidrocarburos han sido localizadas en áreas costeras cercanas a Alvarado y Coatzacoalcos, en Veracruz, así como en el litoral de Tabasco. Las autoridades señalan que los cambios en las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas han influido en el desplazamiento del contaminante, lo que ha provocado variaciones en su trayectoria, particularmente en la zona cercana a Dos Bocas.

Tras los primeros avisos registrados a inicios de marzo, especialistas de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente realizaron inspecciones en instalaciones portuarias y tramos de costa. Durante estos recorridos no se identificaron fugas en infraestructura cercana al litoral; sin embargo, en algunos puntos de playa se detectaron restos de hidrocarburos con distintos niveles de degradación por exposición al ambiente.

Para reforzar el seguimiento del fenómeno, autoridades implementaron vuelos de reconocimiento, patrullajes marítimos y el uso de drones, además de análisis satelitales y estudios sobre corrientes marinas. Estas herramientas permiten monitorear el posible desplazamiento del contaminante y definir acciones de contención en puertos como Alvarado y Coatzacoalcos, así como en las costas tabasqueñas.

En paralelo, brigadas encabezadas por Petróleos Mexicanos desplegaron trabajos de contención y limpieza en altamar mediante embarcaciones especializadas y barreras flotantes. Asimismo, dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas participan en brigadas de limpieza en playas con apoyo de pescadores y autoridades locales, mientras continúan las investigaciones para identificar el origen del hidrocarburo y, en su caso, sancionar a la empresa responsable conforme a la legislación ambiental.