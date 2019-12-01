Reafirma Claudia Sheinbaum su compromiso con el futuro energético de la nación

Pueblo Viejo, Veracruz, a 18 de marzo de 2026.- En el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo delineó la ruta energética de su administración, al destacar que el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será clave para consolidar la soberanía del país en este sector estratégico. Durante su mensaje, enfatizó la necesidad de impulsar una política energética con visión de largo plazo, que combine innovación, responsabilidad ambiental y autosuficiencia.

La mandataria explicó que, aunque se han logrado avances importantes en la reducción de importaciones de combustibles gracias a la modernización del sistema de refinación, incluyendo proyectos como la refinería de Dos Bocas y la adquisición de Deer Park, México aún depende en gran medida del gas natural del exterior. En ese sentido, destacó que uno de los principales retos será incrementar la producción nacional de este recurso, al tiempo que se expanden las energías renovables y se mantiene la extracción y procesamiento de petróleo.

Durante el evento, también se anunció la creación de una Comisión Consultiva del Petróleo, que estará encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura reconocida por su trayectoria en la defensa de la soberanía energética. La presidenta resaltó su incorporación como un aporte relevante para la toma de decisiones estratégicas, al considerar su experiencia y legado en la vida pública del país.

Asimismo, se destacó que, a casi nueve décadas de la expropiación impulsada por Lázaro Cárdenas del Río, Pemex ha registrado avances como la reducción de su deuda, el cumplimiento en pagos a proveedores y el incremento en la producción de combustibles y fertilizantes. Autoridades del sector energético subrayaron que estos resultados se han visto favorecidos por cambios en el marco legal y políticas implementadas en los últimos años, orientadas a recuperar la capacidad productiva y estabilizar los precios de los energéticos en beneficio de la población.