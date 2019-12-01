Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 21:13:09

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2026.- Tres instalaciones del sistema penitenciario federal mexicano superaron las evaluaciones internacionales en materia de seguridad, operación y atención a personas privadas de la libertad, como parte del proceso para renovar sus acreditaciones ante la Asociación de Correccionales de América (ACA).

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que concluyeron satisfactoriamente las auditorías efectuadas en sus Oficinas Centrales, el Centro Federal de Reinserción Social número 17 “CPS Michoacán” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.

Las revisiones se desarrollaron del 16 al 19 de noviembre y abarcaron distintos rubros, entre ellos seguridad penitenciaria, protección civil, infraestructura, servicios médicos, programas educativos, condiciones laborales del personal y respeto a los derechos de las personas internas.

De acuerdo con los resultados, las instalaciones y procedimientos examinados se ajustaron a los parámetros establecidos por la ACA, por lo que los auditores emitirán una recomendación favorable ante la Comisión de Acreditación para Correccionales (CAC), organismo encargado de determinar si procede otorgar las reacreditaciones.

La dependencia señaló que este tipo de evaluaciones permiten detectar áreas susceptibles de mejora, reducir riesgos y fortalecer los mecanismos de operación mediante revisiones constantes.

Con ello, la SSPC busca consolidar el sistema penitenciario federal bajo prácticas internacionales y reforzar las condiciones que contribuyan a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.