Ramírez Cuéllar exige investigar a Guadalupe Taddei y pide intervención de la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:31:26

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2026.- Las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) escalaron al terreno político, luego de que el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigiera investigar penalmente a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, e incluso considerara que debe enfrentar prisión si se comprueban responsabilidades.

Durante la comparecencia de Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, ante la Cámara de Diputados, el legislador solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación de oficio para esclarecer las posibles anomalías relacionadas con contratos para la adquisición de materiales e insumos electorales.

Ramírez Cuéllar también planteó asegurar los bienes y las cuentas de las empresas proveedoras señaladas, además de impulsar un «maxiproceso» que permita investigar una presunta red de complicidades y posibles irregularidades que, aseguró, se habrían desarrollado durante varios años.

El vicecoordinador de Morena consideró que la salida de Taddei del organismo electoral no debe representar el fin de las indagatorias, por lo que pidió revisar tanto la actuación de funcionarios actuales como de anteriores responsables de las áreas de fiscalización.

Asimismo, sostuvo que las investigaciones deben profundizarse antes de las elecciones de 2027 y alcanzar a todas las personas que pudieran estar involucradas, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.