'Rachel' se degrada a categoría 1 y se aleja de las costas mexicanas

'Rachel' se degrada a categoría 1 y se aleja de las costas mexicanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 14:52:01
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Ciudad de México, a 3 de octubre 2026.- El huracán ‘Rachel’ se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se aleja del territorio mexicano.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que su circulación reforzará las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), además de oleaje elevado en la costa sur de ese estado, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Igualmente, indicó que el centro del huracán se localiza a 440 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, presenta vientos máximos sostenidos de 150 km por hora (km/h) y desplazamiento hacia el oeste a 7km/h.

Dichas condiciones generarán precipitaciones puntuales fuertes en Yucatán, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango y Sinaloa; así como intervalos de chubascos en Guanajuato, Chihuahua y Sonora.

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