¿Quieres viajar fuera del país?, esto costará el pasaporte a partir de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 12:49:40

Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer los precios de sus trámites, incluido el del pasaporte mexicano.

Según un comunicado, la emisión de dicho documento para viajar de manera internacional tendrá los siguientes costos, según su vigencia:

de un año, tendrá un precio de 920 pesos

de tres años costará mil 795 pesos

de seis años costará 2 mil 440 pesos

de 10 años costará 4 mil 280 pesos

Cabe señalar que, en todos los casos, la Cancillería ofrece un descuento del 50 por ciento para adultos mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas que deseen laborar en Canadá.

El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad, en tanto que el de vigencia de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas.