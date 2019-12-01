Querétaro será sede del Sexto Concurso Gastronómico Estudiantil 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 22:01:18

Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- Querétaro reafirma su lugar como uno de los principales destinos gastronómicos del país con la realización del Sexto Concurso Gastronómico Estudiantil 2026, un evento que reunirá a jóvenes talentos culinarios de diversas regiones de México.

El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, Rodrigo Ibarra Lozano, destacó que este certamen tiene como objetivo impulsar la riqueza gastronómica del estado, promoviendo el uso de ingredientes locales, técnicas tradicionales y la creatividad de las nuevas generaciones.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 18 de abril en las instalaciones de la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Querétaro, en un horario de 8:00 a 17:00 horas. Se contempla la participación de alrededor de 92 estudiantes provenientes de 19 instituciones educativas de estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí.

Durante la competencia, las y los participantes demostrarán sus habilidades en distintas categorías, entre ellas la elaboración de un menú de tres tiempos, además de disciplinas como chocolatería, arte mukimono y mixología.

Autoridades destacaron que este tipo de iniciativas no solo fortalecen la promoción turística de Querétaro, sino que también abren oportunidades para que jóvenes talentos se integren al sector gastronómico profesional, generando un impacto positivo en toda la cadena de valor del turismo.

Por su parte, el chef Aarón Chávez, impulsor del concurso, señaló que este proyecto busca fomentar el orgullo por la cocina mexicana y sus raíces, recordando que esta fue reconocida en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Asimismo, el chef Martín Castro Trujillo enfatizó la importancia de la formación académica en la construcción de perfiles altamente capacitados, mientras que representantes del sector restaurantero y autoridades coincidieron en la necesidad de generar espacios que vinculen a estudiantes con la industria, fortaleciendo así el desarrollo del talento gastronómico en el país.