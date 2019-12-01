Querétaro: Canacintra destaca estabilidad pese a incertidumbre global

Querétaro: Canacintra destaca estabilidad pese a incertidumbre global
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 15:24:18
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Querétaro, Qro., 13 de abril de 2026.- Alfredo Sahagún, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), subrayó que el estado cerró el año 2025 con 52 proyectos de inversión, un logro que calificó como “muy importante para detonar y continuar con el crecimiento de las empresas en Querétaro”.

Aunque no precisó los montos, destacó que la inversión extranjera sigue llegando al estado, gracias a los proyectos impulsados por el gobernador y el secretario de Desarrollo Económico. 

“La llegada de inversiones con el cierre de diciembre fue enorme para Querétaro y eso es una ventaja por muchas razones, sobre todo por la seguridad y la estabilidad que representa el estado”.

El líder empresarial reconoció que la incertidumbre internacional, marcada por la guerra y las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump, podría frenar algunos proyectos en el país. Sin embargo, consideró que México mantiene una relación favorable con Estados Unidos, lo que podría beneficiar más a la economía nacional que a otros países.

Respecto al el T-MEC (con EE. UU. y Canadá), Sahagún señaló que las negociaciones sin condiciones representan una ventaja para México por su cercanía geográfica y su papel en la cadena de producción. 

“El crecimiento se mantuvo sin sobresaltos, aunque algunas empresas locales no registraron expansión adicional”.

En cuanto al impacto del conflicto bélico en los precios de los combustibles, el presidente de Canacintra reconoció que el Gobierno federal ha contenido los incrementos del diésel mediante las reservas fiscales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

“Hasta hoy los sobresaltos están controlados, pero esperamos que la guerra termine pronto para que los precios no se disparen”.

Destacó que, pese al entorno internacional, Querétaro sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, con empresas que mantienen estabilidad y otras que, aunque reducen sus expectativas de crecimiento, continúan apostando por el estado.

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