Quedan varados 5 vehículos por las lluvias en Santiago, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 13:55:04

Santiago, Nuevo León, a 8 de septiembre de 2025.- Cinco automóviles que fueron arrastrados tras las fuertes lluvias, se quedaron atorados en el arroyo La Chueca en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Según información de Protección Civil de Nuevo León, las lluvias fueron ocasionadas por el frente frío número 2, que dejaron varias afectaciones en la colonia el Huajuquito, en la zona de Los Cavazos.

A través de las redes sociales del presidente municipal de Santiago, David de la Peña, se dio a conocer que los cuerpos de rescate se encontraban realizando labores de extracción de los vehículos que quedaron varados en el lugar.

“Lamentable esta situación de las familias que les sucede esto con los vehículos, vamos a estar al pendiente con los ciudadanos ante cualquier situación para poder apoyarlos y que puedan salir adelante”, expresó el alcalde.