Puente de la Concordia: avances en la reparación del daño tras la explosión que sacudió Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 19:39:22

Ciudad de México a 21 de diciembrede 2025.— A más de 90 días del estallido de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, hecho que cobró la vida de 32 personas y dejó 63 lesionados en Iztapalapa, el proceso de indemnización a las víctimas registra avances importantes, aunque aún hay recursos pendientes por entregar.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, dio a conocer que hasta el momento se han concretado 143 convenios de compensación, con un monto global de 480 millones de pesos. De esa cantidad, 429 millones ya fueron dispersados, mientras que 51 millones de pesos continúan en proceso de pago.

Según lo informado, la empresa involucrada absorbió la mayor parte de la responsabilidad económica, con acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de México, que también otorgó apoyos extraordinarios a las familias afectadas.

Como parte de las acciones para evitar que se repita una tragedia similar, las autoridades implementaron nuevas disposiciones de movilidad, entre ellas restricciones en horarios y límites de velocidad para el transporte de gas, además del desarrollo de una plataforma digital que permite rastrear la ubicación de las pipas en tiempo real.

La Fiscalía capitalina subrayó que el avance de las investigaciones permitió alcanzar acuerdos reparatorios sin prolongar litigios, priorizando la atención a las víctimas y la reparación integral del daño.